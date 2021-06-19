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مصطفى ثابت: تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي عن سد النهضة عنترية لتبرير فشله (فيديو)
السبت 19/يونيو/2021 - 07:40 ص
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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع وجريدة الفجر، إن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بشأن سد النهضة، عنترية سياسية لتبرير فشله في إدارة بلاده داخليا وخارجيا، لافتا إلى أن القيادة السياسية قادرة على التعامل مع ملف سد النهضة في مختلف الأوضاع.
وأضاف "ثابت"، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هناك عدة سيناريوهات تم وضعها لتعامل مع التعنت الإثيوبي، لافتا إلى أن القيادة السياسية تتعامل بحكمة مع ملف سد النهضة، وهناك خطوات تتم في جميع الاتجاهات للحفاظ على أمن مصر المائي من خلال زيارات الرئيس لقادات الدول الإفريقية وجولات وزير الخارجية سامح شكري الخارجية.
وتابع رئيس تحرير موقع وجريدة الفجر، أن بعض الدول اعترضت على موقف مصر من الأزمة في سوريا، وكانت غير مؤيدة للموقف المصري، ولكن ذلك تغير مع الوقت وثبت أن مصر على هي الأصح.
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