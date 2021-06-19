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وفاة ممثل شهير عن 83 عاما

السبت 19/يونيو/2021 - 07:04 ص
بوابة الفجر
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أفادت وسائل إعلام بريطانية، بوفاة ممثل أمريكي كان مرشحا لجائزة "أوسكار". 

ذكرت وكالة "بي بي سي" البريطانية أن الممثل الأمريكي نيد بيني توفي عن عمر يناهز 83 عاما، وذلك لأسباب طبيعية محاطا بعائلته وأقاربه. 

وشارك نيد بيتي، في أعمال سينمائية منها "سوبرمان"، "توي ستوري 3" و"نتوورك" الذي رُشح به لجائزة أوسكار. 

وتعرف الجمهور على نيد بيتي بفيلم "ديليفيرانس" لجون بورمان الذي صدر عام 1972، واستمرت مسيرته حتى 2013. 

وقد رشح نيد بيتي لجائزة أوسكار عن أفضل دور ثانوي في فيلم "نتوورك" في 1976.

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