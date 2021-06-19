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"فوق" لحسين الجسمي تتجاوز 100 ألف مشاهدة في وقت قياسي

السبت 19/يونيو/2021 - 07:56 ص
بوابة الفجر
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طرح المطرب حسين الجسمي، أغنية جديدة، حملت عنوان "فوق"، من توزيع ومكس وماستر الفنان حسام كامل، ومن ألحانه.

ونجحت الأغنية في حصد أكثر من 100 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة.


وحملت الأغنية أسلوباً جديداً في المفردات الشعرية التي كتبها الشاعر أحمد الصانع.

وتقول كلمات الأغنية "أنا اللي فوق وعندي احساس ما يخطي، مهما كنت عاجبني، عندي ذوق.. وعندك ذوق، حاول تبعِد وتبطي".


وقد طرحت الأغنية بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube من خلال فيديو خاص تضمن كلمات الأغنية كاملة، وعرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وباتت متوفرة في جميع المتاجر الموسيقية الإلكترونية المختلفة.

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