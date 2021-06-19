"فوق" لحسين الجسمي تتجاوز 100 ألف مشاهدة في وقت قياسي





طرح المطرب حسين الجسمي، أغنية جديدة، حملت عنوان "فوق"، من توزيع ومكس وماستر الفنان حسام كامل، ومن ألحانه.





ونجحت الأغنية في حصد أكثر من 100 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة.









وحملت الأغنية أسلوباً جديداً في المفردات الشعرية التي كتبها الشاعر أحمد الصانع.





وتقول كلمات الأغنية "أنا اللي فوق وعندي احساس ما يخطي، مهما كنت عاجبني، عندي ذوق.. وعندك ذوق، حاول تبعِد وتبطي".







