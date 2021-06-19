موعد مباراة منتخب إنجلترا المقبلة في كأس أمم أوروبا

يستعد المنتخب الإنجليزي لمواجهة نظيره التشيكي، في الجولة الثالثة من مجموعات كأس الأمم الأوروبية (يورو2020).





ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية عند الساعة التاسعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق الثاني والعشرين من يونيو الجاري على ستاد ويمبلي.





ويتواجد المنتخب الإنجليزي في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات كرواتيا وجمهورية التشيك ومنتخب اسكتلندا.





ويأمل لاعبي المدرب الإنجليزي غاريث ساوثغيت، في حسم القمة لصالحهم لاقتناص صدراة المجموعة من المنتخب التشيكي.





ويحتل منتخب إنجلترا وصافة المجموعة الرابعة خلف منتخب تشيك برصيد 4 نقاط، حيث فاز في مباراة وتعادل في أخرى.



