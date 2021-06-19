موعد مباراة الأهلي والترجي اليوم السبت والقنوات الناقلة

تنتظر جماهير الكرة المصرية موقعة الأهلي أمام نظيره الترجي مساء اليوم ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي على ملعب رادس الأولمبي، وستقام مباراة الإياب في القاهرة بستاد الأهلي we السلام.





ويسعى الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الترجي في مباراة الذهاب، من أجل تسهيل مهمة الفريق في مباراة الإياب.





وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي، مساء اليوم السبت، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بريميوم وقناة بي إن سبورتس اتش دي 4 بتعليق محمد بركات.



