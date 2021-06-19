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طقس السعودية.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة

السبت 19/يونيو/2021 - 08:36 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم السبت الموافق 19-6-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في السعودية:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودى ان يكون اليوم السبت هناك سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة قد تمتد الى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة. 

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض ونجران. كما تنشط الرياح السطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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