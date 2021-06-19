طقس الإمارات.. ارتفاع في درجات الحرارة اليوم

بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم السبت الموافق 19-6-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.





حالة الطقس في الإ مارات:





توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم السبت صحوا بوجه عام ومغبرا أحيانا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً وغائما جزئياً شرقاً بعد الظهر، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار شمالا وتكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية وشمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.





وقال المركز في بيانه اليومي إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 20:52 والمد الثاني عند 07:59 والجزر الأول عند الساعة 13:36 والجزر الثاني عند الساعة 02:44 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند 16:18 والثاني عند الساعة 05:45 والجزر الاول عند الساعة 09:30 والجزر الثاني عند الساعة 23:26.



