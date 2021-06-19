Advertisements

اعرف تفاصيل حالة الطقس في الكويت اليوم

السبت 19/يونيو/2021 - 08:35 ص
بوابة الفجر
Advertisements
بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم السبت الموافق 19-6-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس اليوم، حار والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار .

وفى المساء يكون حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار .

أخبار تهمك

الأهلي يناقش عروض رحيل "أجاي"

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الإيرانية وفقا للنتائج الأولية

منذ حوالي 8 ساعات

معلق مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تصريحات جديدة من الجيش الأمريكي عن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

إبراهيم عيسى يعلق على اعتذار أحمد وأمير مرتضى منصور عن الظهور معه (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين في الأوبرا للتحقيق في واقعة "القطة" وتتوعد لقاتلها بالحساب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

منذ يوم

راموس يحدد شرط انضمامه إلى ناديه الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ حوالي 9 ساعات

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

راموس يحدد شرطا مثيرا قبل الانتقال لفريقه الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

قرار ناري من الزمالك تجاه فرجاني ساسي

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة انتقال سبينازولا إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يخطط لعقد صفقة مدوية

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:33 ص

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

إبراهيم عيسى يعلق على اعتذار أحمد وأمير مرتضى منصور عن الظهور معه (فيديو)

07:50 ص

حقيقة انتقال سبينازولا إلى ريال مدريد

07:41 ص

راموس يحدد شرطا مثيرا قبل الانتقال لفريقه الجديد

06:20 ص

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

08:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة