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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

السبت 19/يونيو/2021 - 08:56 ص
بوابة الفجر
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قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه يشهد اليوم السبت طقسا حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
 
وعن حالة الطقس ليلا، أكدت الأرصاد أنه يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء 
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم السبت يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، واضطراب فى الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 60 لـ70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج 3 لـ5 أمتار.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

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