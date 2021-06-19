حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه يشهد اليوم السبت طقسا حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، أكدت الأرصاد أنه يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم السبت يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، واضطراب فى الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 60 لـ70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج 3 لـ5 أمتار.