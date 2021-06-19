معلق مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

يتأهب عشاق الساحرة المستديرة لمتابعة مباراة الأهلي ونظيره الترجي الرياضي التونسي على ملعب رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي على ملعب رادس الأولمبي، وستقام مباراة الإياب في القاهرة بستاد الأهلي we السلام.





ويأمل الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الترجي في مباراة الذهاب، من أجل تسهيل مهمة الفريق في مباراة الإياب.





وتنطلق مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي، مساء اليوم السبت، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.





ويتولى محمد بركات مهمة التعليق على أحداث مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



