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ترقبوا موعد ذروة فصل الصيف.. أطول نهار وأقصر ليل في السنة (تفاصيل)
السبت 19/يونيو/2021 - 08:58 ص
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يبحث المعظم عن موعد ذروة فصل الصيف -الانقلاب الصيفي-، حيث نشهد في هذا اليوم أطول نهار وأقصر ليل في السنة.
ومن المقرر أن يبدأ الصيف في نصف الكرة الشمالي يوم الاثنين المقبل 21 من يونيو الجاري، حيث تقصلنا ساعات معدودة عن بدايته.
ووفقا للحسابات الفلكية، تبين أن يوم 21 من يونيو يحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي.
وأكدت أن يوم 21 يونيو يبلغ طول النهار أقصاه في نصف الكرة الشمالي "أطول نهار فى السنة" وأقصر ليل، وفي هذا اليوم بالنسبة إلى الأماكن الواقعة بين خط عرض (30 47) وخط عرض (33 66) يتصل الشفق المسائي بالشفق الصباحي، وتسمى الليالي في هذه الحالة "الليالي البيضاء" (white nights).
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