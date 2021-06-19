ترقبوا موعد ذروة فصل الصيف.. أطول نهار وأقصر ليل في السنة (تفاصيل)

يبحث المعظم عن موعد ذروة فصل الصيف -الانقلاب الصيفي-، حيث نشهد في هذا اليوم أطول نهار وأقصر ليل في السنة.





ومن المقرر أن يبدأ الصيف في نصف الكرة الشمالي يوم الاثنين المقبل 21 من يونيو الجاري، حيث تقصلنا ساعات معدودة عن بدايته.

ووفقا للحسابات الفلكية، تبين أن يوم 21 من يونيو يحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي.