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موعد مباراة فرنسا ضد المجر في كأس أمم أوروبا

السبت 19/يونيو/2021 - 09:30 ص
منتخب المانيا
منتخب المانيا
أحمد عصام
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يلتقي منتخب فرنسا، مع نظيره المنتخب المجري، اليوم السبت 19 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وستقام المباراة بين منتخب فرنسا والمجر في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وقد حقق منتخب فرنسا الفوز في الجولة الأولى على حساب منتخب ألمانيا بنتيجة هدف دون رد، بينما خسر منتخب المجر على يد البرتغال بثلاثية نظيفة.

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