تشكيل فرنسا المتوقع ضد المجر في كأس أمم أوروبا

يلتقي منتخب فرنسا، مع نظيره المنتخب المجري، اليوم السبت 19 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأوروبية.





وقد حقق منتخب فرنسا الفوز في الجولة الأولى على حساب منتخب ألمانيا بنتيجة هدف دون رد، بينما خسر منتخب المجر على يد البرتغال بثلاثية نظيفة.





ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا كالآتي :-





حراسة المرمى: لوريس.

خط الدفاع: بافارد - فاران - كيمبيمبي - لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: نجولو كانتي - أدريان رابيو - بول بوجبا.

خط الهجوم: جريزمان - مبابي - كريم بنزيما.



