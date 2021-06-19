Advertisements

تشكيل فرنسا المتوقع ضد المجر في كأس أمم أوروبا

السبت 19/يونيو/2021 - 10:00 ص
منتخب فرنسا
منتخب فرنسا
أحمد عصام
Advertisements
يلتقي منتخب فرنسا، مع نظيره المنتخب المجري، اليوم السبت 19 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وقد حقق منتخب فرنسا الفوز في الجولة الأولى على حساب منتخب ألمانيا بنتيجة هدف دون رد، بينما خسر منتخب المجر على يد البرتغال بثلاثية نظيفة.

ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا كالآتي :-

حراسة المرمى: لوريس.
خط الدفاع: بافارد - فاران - كيمبيمبي - لوكاس هيرنانديز.
خط الوسط: نجولو كانتي - أدريان رابيو - بول بوجبا.
خط الهجوم: جريزمان - مبابي - كريم بنزيما.

أخبار تهمك

عاجل.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين في الأوبرا للتحقيق في واقعة "القطة" وتتوعد لقاتلها بالحساب

منذ حوالي 16 ساعة

بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

منذ يوم

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي

منذ أقل من ساعة

قرار ناري من الزمالك تجاه فرجاني ساسي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

راموس يحدد شرط انضمامه إلى ناديه الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على مهاجم الأهلي ضد الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تصريحات جديدة من الجيش الأمريكي عن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الإيرانية وفقا للنتائج الأولية

منذ حوالي 8 ساعات

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

إبراهيم عيسى يعلق على اعتذار أحمد وأمير مرتضى منصور عن الظهور معه (فيديو)

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الأهلي يخطط لعقد صفقة مدوية

منذ حوالي 9 ساعات

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ حوالي 18 ساعة

حقيقة انتقال سبينازولا إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 45 دقيقة

راموس يحدد شرطا مثيرا قبل الانتقال لفريقه الجديد

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:33 ص

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

حقيقة انتقال سبينازولا إلى ريال مدريد

07:41 ص

إبراهيم عيسى يعلق على اعتذار أحمد وأمير مرتضى منصور عن الظهور معه (فيديو)

07:50 ص

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي

09:30 ص

راموس يحدد شرطا مثيرا قبل الانتقال لفريقه الجديد

06:20 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة