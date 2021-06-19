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مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي

السبت 19/يونيو/2021 - 09:30 ص
الاهلي
الاهلي
أشرف عبد الناصر
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت مع الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

واستقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء على تشكيلة فريقه ومن المتوقع أن يبدأ بتشكيل يضم كلا من:

في حراسة المرمى محمد الشناوي
خط الدفاع، أكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول
خط الوسط، ديانج والسولية وحمدي فتحي
خط الهجوم، الشحات وطاهر وشريف

ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء اليوم بين الأهلي والترجي على ملعب رادس بتونس في ذهاب نصف نهائي البطولة الأفريقية.

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