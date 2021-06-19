تعرف على مهاجم الأهلي ضد الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مهاجم المارد الأحمر أمام الترجي اليوم بدوري أبطال أفريقيا.





وقرر موسيمانى الاعتماد على محمد شريف في مركز المهاجم، ووضع والتر بواليا وصلاح محسن على دكة البدلاء.





وحسب مصدر بالأهلي، فإن موسيماني استقر على إراحة أفشة، والدفع بحمدي فتحي في وسط الملعب بجوار ديانج والسولية.





ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والترجي في السادسة مساء اليوم، على ملعب رادس بتونس ضمن مباراتي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.



