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أكثر من 98 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في البرازيل

السبت 19/يونيو/2021 - 09:18 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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رصدت السلطات الصحية في البرازيل، 2.495 حالة وفاة، و98 ألفا و832 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وأعلنت السلطات الصحية البرازيلية، ارتفاع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة فى البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 498 ألفا و499 حالة، وفقًا لصحيفة "كوريو دى برازيليينسي" البرازيلية.

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