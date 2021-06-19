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التلفزيون الإيراني يعلن فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية

السبت 19/يونيو/2021 - 08:50 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن التلفزيون الإيراني، منذ قليل، فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أشارت النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات الإيرانية، إلى تقدم إبراهيم رئيسي، الذي حصل على قرابة 7 ملايين صوت.

 

وأضافت، أنه سيتم إعلان فوز رئيسي بأغلبية ساحقة بأكثر من 50%.

 

وقد دعا المرشح إبراهيم رئيسي، أنصاره للتريث وعدم استباق النتائج الرسمية.

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