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قتلى وجرحى بتحطم طائرة تقل مظليين في روسيا

السبت 19/يونيو/2021 - 09:40 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرون جراء تحطم طائرة من طراز "إل-410" في مقاطعة كيميروفو في سيبيريا.

 

وأكد مصدر في أجهزة الطوارئ، أن الطائرة المنكوبة نفذت "هبوطا حادا" ما أسفر عن وفاة سبعة أشخاص على متنها وإصابة 13 آخرين، وأكدت وكالة "تاس" صحة هذه الحصيلة، حسبما وكالة "نوفوستي" الروسية.

 

وقالت السلطات الروسية، إن الحادث المأساوي خلف أربعة قتلى و15 جريحا أربعة منهم في حالة حرجة.

 

وكانت الطائرة المنكوبة، تقل رياضيي القفز المظلي.

 

ووقع الحادث حصل بعد إقلاع الطائرة من مطار تاناي قرب الحدود الإدارية مع مقاطعة نوفوسيبيرسك.

 

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قتلى وجرحى روسيا تحطم طائرة

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