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أسعار اللحوم اليوم السبت 19-6-2021 في السوق المحلي

السبت 19/يونيو/2021 - 08:49 ص
بوابة الفجر
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شهدت أسعار اللحوم اليوم السبت 19-6-2021، استقرارا وفقا لأسعار الرسمية المعلنة من شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
  
 أسعار اللحوم اليوم 

تراوحت سعر الكيلو الكندوز بين 120-140 جنيها.
 سجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها.
 أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو.
 أسعار والكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو.
 المفروم يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو.
 سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو.
 الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.
 عرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو .
أسعار السجق البلدى تتراوح بين  120-130 جنيها.
أسعار اللحوم الضأن تتراوح بين 130-150 جنيها.
 الكبدة الضأن 130-150 جنيها.
 سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

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