عمرو أديب يوجه تحذيرا شديدا لـ المصريين بسبب كورونا (فيديو)

حذر الإعلامي عمرو أديب، من متحور فيروس كورونا الجديد، والمعروف باسم متحور "دلتا"، مشيرا إلى أن متحور "دلتا" يختلف عن سلالة ألفا البريطانية والتي كانت منتشرة على مدار الفترة الماضية، معلقا: "اللي فات في الكورونا كان حمادة واللي جاي حمادة تاني".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن سلالة كورونا التي كانت منتشرة على مدار الفترة الماضية كان يطلق عليها "ألفا"، ولكن آخر شهرين ظهرت سلالة "دلتا"، معلقا: "دي بمهر وعقد جديد".



وأضاف أن أعراض الإصابة بمتحور "دلتا" تختلف أعراض الإصابة بمتحور "ألفا"، ومنظمة الصحة العالمية صرحت أن أغلب الإصابات حول العالم خلال الفترة القصيرة الماضية والفترة المقبلة من متحور "دلتا"، متابعا: "أكثر انتشار وقوة من سلالة ألفا".

