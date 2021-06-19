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طبيب يكشف مفاجأة عن متحور "دلتا".. ويحذر هذه الفئة (فيديو)

السبت 19/يونيو/2021 - 09:52 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد المشتت، استشاري الجراحة بالمستشفى الملكي بلندن، إن فيروس كورونا معروف عنه أنه يتحور عندما ينتقل من شخص لآخر، ولكن الطفرة تحدث عندما يحدث تغيير في التركيب الجيني للفيروس وهو ما يطلق عليها سلالة.

وأشار "المشتت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن "دلتا" هى سلالة خطيرة، تنتشر بصورة أسرع بنسبة 65% من السلالة التي كانت موجودة في السابق وكان يطلق عليها "ألفا البريطانية، وتصيب صغار السن وأكثر المصابين بها فئة الشباب أقل من 35 عاما، وخاصة وأنهم هم الفئة التي لم تحصل على اللقاح.

وأكد أن الأشخاص الذين حصلوا على لقاح كورونا هم الأقل عرضة للإصابة بالمتحور "دلتا"، أو الدخول للمستشفيات، حيث أن جرعتي اللقاح توفر حماية تصل إلى 90%، لافتا إلى أن متحور "دلتا" منتشر في كثير من دول العالم، منوها بأن نسبة دخول الأشخاص الذين يصابوا بمتحور "دلتا" المستشفى هى ضعف نسبة دخول من يصابون بمتحور "ألفا" وخاصة لو كانوا من كبار السن.
ولفت إلى أنه كل ما يتردد بشأن أن لقاحات كورونا مضرة بالبشر، وقد تؤثر على الدورة الشهرية للسيدات، وانجذاب المغناطيس لمكان التلقيح هى أخبار مفبركة.

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