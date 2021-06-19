"عربية النواب" تثمن التوافق العربي الكامل للتحرك نحو مجلس الأمن بشأن سد النهضة

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب التوافق العربى الكامل للتحرك نحو مجلس الامن بداية لصحوة ورؤية عربية موحدة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التى تواجه الامة العربية.



وقال " أباظة " فى بيان له، اليوم، إن الإجتماع الوزارى العربى غير العادى الذى عقد في العاصمة القطرية الدوحة واعتمد قرارا جديدًا يتضمن عددًا من التكليفات إلى المجموعة العربية في نيويورك بالبدء في إعادة تفعيل موضوع سد النهضة أمام مجلس الأمن ولعقد جلسة طارئة للتشاور واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل فى إطار زمنى محدد لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة يراعى مصالح الدول الثلاث.



كما طالب من مجلس الأمن السرعة فى اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير التى تكفل قيامه بمسئولياته التاريخية تجاه ملف سد النهضة لمواجهة التعنت الاثيوبى.



وأشار "وكيل الشئون العربية" بالبرلمان إلى أن مجلس الأمن هو جهاز سياسي يتعامل مع قضايا حفظ السلم والأمن الدوليين مؤكدًا انه لاتوجد اخطر من قضايا المياه وفى مقدمتها ملف سد النهضة تهديدًا للأمن والسلم الدوليين.