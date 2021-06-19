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عمرو أديب يوجه رسالة عاجلة إلى الحكومة بسبب تركيا (فيديو)

السبت 19/يونيو/2021 - 10:04 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن العلاقات المصرية التركية شهدت نوعا من التحسن خلال الفترة الماضية، معلقا: "كانوا بدأوا يقفلوا دكاكين البرامج المعفنة القذرة اللي عددهم"، وجاء وفد تركي لمصر لإجراء مباحثات استكشافية.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الأسبوعين الماضيين أصبح الهجوم على مصر والسعودية أقذر من السابق من خلال تركيا، مضيفا أن أحد المسئولين في الإدارة التركية كتب مقالا يهاجم فيه الإدارة المصرية بشكل قذر، معلقا: "فجأة كل حاجة بتدمر.. ومحدش فاهم إيه الموضوع".

ولفت إلى أنه كان من المفترض أنه سيكون هناك وفد مصري يتوجه لأنقرة الفترة المقبلة، موجها رسالة إلى المسولين في مصر، "لو سمحتم اوقفوا كل شيىء، لأن السفالة منقطعة النظير ضد مصر والسعودية، لو في وزير خارجية هيزور مصر لا متشكرين مش دلوقتي.. اللعبة بانت هما عرايس يقولو لهم اسكتوا يسكتوا، نفس نظرية الكلب مع الاعتذار للكلب"، منوها بأن العلاقات المصرية مع قطر أفضل نوعا ما.

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