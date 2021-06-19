أسعار الخضراوات اليوم السبت 19-6-2021 في سوق العبور

ستقرت أسعار الخضراوات في مصر اليوم السبت 19-6-2021، حيث كشف تقرير اتحاد الغرف التجارية عن تراجع أسعار كيلو الطماطم خلال شهر مايو الماضي ليبلغ سعر الكيلو 3.5 جنيه مقابل 5 جنيهات خلال نفس الشهر من العام الماضي بانخفاض بلغ 30%، كما انخفضت أسعار "البصل الأبيض الذهبي" بنحو 12% لتسجل 3.5 جنيه مقابل 4 جنيهات.





وشهدت أسعار كيلو "الباذنجان الأسود الرومي انخفاضا بنحو 20 % مسجلا 4 جنيهات مقابل 5 جنيهات خلال مايو 2020، كما انخفض سعر كيلو "الفلفل الأخضر" بنحو 23%ليسجل 5 جنيهات مقابل 6.5 جنيه للكيلو، وانخفض سعر"الموز البلدي" بنسبة 17% ليسجل 10 جنيهات للكيلو مقابل 12 جنيها .





أسعار الخضار في مصر





سعر الطماطم من 3 :7 جنيهات للكيلو





سعر البطاطس من 1.5: 2.7 جنيه للكيلو





سعر البصل من 1.5: 3.5 جنيه للكيلو





سعر الكوسة من 1.5: 3 جنيهات للكيلو





سعر الجزر من 1: 2.5 جنيه للكيلو





سعر الفاصوليا من 2: 4 جنيهات للكيلو





سعر الباذنجان بلدي من 1.5 إلى 2.5 جنيه للكيلو





سعر الباذنجان رومي من 1: 2 جنيه للكيلو





سعر الباذنجان أبيض من 1.5: 2.5 جنيه للكيلو





سعر الفلفل رومي بلدي من 2: 3 جنيهات للكيلو





سعر الفلفل رومي صوب 5 جنيهات للكيلو





سعر الفلفل حامى بلدي من 2: 3 جنيهات للكيلو





سعر الفلفل حامى صوب 2: 3 جنيهات للكيلو





سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالي) من 10: 20 جنيها للكيلو





سعر الملوخية من 1.5: 2.5 جنيه للكيلو





سعر الخيار صوب من 1.5: 3.5 جنيه للكيلو





سعر الخيار بلدي من 1.5: 3 جنيهات للكيلو





سعر الباميا من 12 إلى 18 جنيها للكيلو





سعر البسلة من 3: 5 جنيهات للكيلو





سعر السبانخ من 3: 5 جنيهات للكيلو





سعر القلقاس من 3.5: 6.5 جنيه للكيلو





سعر الثوم من 9: 15 جنيها للكيلو





سعر البنحر من 2: 4 جنيهات للكيلو





سعر الورق عنب بناتى من 10: 20 جنيها للكيلو





سعر الورق عنب بلدى من 7: 13 جنيها للكيلو





سعر خس الكابوتشي 5 للواحدة





سعر القرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3: 4 جنيهات للواحدة



