Advertisements

فحص 60 ألف سيدة منذ مبادرة العناية بصحة الأم والجنين في الدقهلية

السبت 19/يونيو/2021 - 10:07 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements

اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن فحص حوالي 60 الف سيدة منذ انطلاق مبادرة العناية بصحة الأم والجنين وهي إحدى مبادرات 100 مليون صحة وتهدف المبادرة إلى الكشف المبكر للأم الحامل عن إحدى ثلاث إصابات خطيرة تنتقل للجنين وتسبب أعراض خطيرة وهي التهاب الكبدي B ومرض نقص المناعة البشري ومرض الزهري بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناتجة عن تلك الأمراض.
واوضح وكيل صحة الدقهلية ان المبادرة تشمل "إجراء فحص إكلينيكي" لتقييم الحالة العامة للسيدات الحوامل مافوق 18 سنة وحالةالجنين واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل طبقا للبروتوكول المطبق من رعاية الامومة والطفولة لمتابعة الحوامل من خلال فريق طبي مدرب مع الحفاظ على خصوصية وسرية البيانات.

كما كشف وكيل صحة الدقهلية انه يتم تقديم الخدمة من خلال 350 وحدة ومركز طب اسرة بالمحافظة.

ودعى مكي جميع السيدات الحوامل بضرورة التوجه إلى الوحدات المعنية بالمبادرة للاطمئنان على صحتهم وحماية الجنين واوضح أنه في حالة ثبوت إصابة الأم يتم الإحالة مباشرة على المستشفى المخصصة لتلقي بروتوكول العلاج اللازم.


جاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
فحص 60 ألف سيدة منذ مبادرة العناية بصحة الأم والجنين في الدقهلية
فحص 60 ألف سيدة منذ مبادرة العناية بصحة الأم والجنين في الدقهلية
فحص 60 ألف سيدة منذ مبادرة العناية بصحة الأم والجنين في الدقهلية
فحص 60 ألف سيدة منذ مبادرة العناية بصحة الأم والجنين في الدقهلية

أخبار تهمك

الأهلي يخطط لعقد صفقة مدوية

منذ حوالي 9 ساعات

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

منذ يوم

تعرف على مهاجم الأهلي ضد الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين في الأوبرا للتحقيق في واقعة "القطة" وتتوعد لقاتلها بالحساب

منذ حوالي 16 ساعة

راموس يحدد شرط انضمامه إلى ناديه الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

إبراهيم عيسى يعلق على اعتذار أحمد وأمير مرتضى منصور عن الظهور معه (فيديو)

منذ ساعتين و 38 دقيقة

قرار ناري من الزمالك تجاه فرجاني ساسي

منذ حوالي 10 ساعات

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ حوالي 18 ساعة

راموس يحدد شرطا مثيرا قبل الانتقال لفريقه الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة انتقال سبينازولا إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الإيرانية وفقا للنتائج الأولية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تصريحات جديدة من الجيش الأمريكي عن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:33 ص

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

حقيقة انتقال سبينازولا إلى ريال مدريد

07:41 ص

إبراهيم عيسى يعلق على اعتذار أحمد وأمير مرتضى منصور عن الظهور معه (فيديو)

07:50 ص

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي

09:30 ص

راموس يحدد شرطا مثيرا قبل الانتقال لفريقه الجديد

06:20 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة