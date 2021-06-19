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تزامنا مع انطلاقها.. 7 أرقام عن امتحانات الدبلومات الفنية

السبت 19/يونيو/2021 - 10:16 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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بدأت خلال الساعات الأخيرة امتحانات الدبلومات الفنية وسط إجراءات وقائية مشددة للحماية من فيروس كورونا المستجد، وفقا لما استعدت له وزارة التربية والتعليم طيلة الفترة الماضية.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن امتحانات الدبلومات الفنية التي تجرى خلال الفترة الحالية:

- تجرى امتحانات الدبلومات الفنية في 3081 لجنة على مستوى الجمهورية.

- امتحانات الدبلومات الفنية 2021 التحريرية سيؤديها نحو 750 ألف طالب وطالبة.

- يؤدى الطلاب الامتحانات داخل 3081 لجنة امتحانية مقسمة كالتالى (1506 صناعى - 1196 تجارى - 288 زراعى - 91 فندقى).

- سيتمّ تسكين نحو 14 طالبًا بكل لجنة امتحانية، في أثناء عقد الامتحانات، لتحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب داخل اللجان.

- تكلفة امتحانات الدبلومات الفنية 2021 وصلت إلى 800 مليون جنيه.


- توفير كواشف حرارية لكل لجنة 3 أجهزة مع التأكد من صلاحيتها للعمل، وفى حالة توافر بوابات التعقيم يتم التأكيد يوميا من توافر المستلزمات الطبية من كحولات لتشغيل هذه البوابة.

- يتم تسليم الطالب 1 كمامة يوميا و1 كيس جيل مطهر و2 كمامة قطنية لكل إدارى عن فترة الامتحان بواقع كمامة عن الامتحان النظرى وكمامة عن الامتحان التحريرى.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأشخاص المسموح لهم بدخول لجان امتحانات الدبلومات الفنية وهم وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والمحافظ ونائب الوزير لشؤون التعليم الفنى ورئيس امتحانات الدبلومات الفنية ونائب رئيس امتحانات الدبلومات الفنية ورئيس لجنة الإدارة المركزية للامتحانات الدبلومات الفنية ومشرفى عموم الامتحانات بتخصصات الدبلوم "الصناعى والزراعى والتجارى والفندقى".

وتابعت الوزارة فى خطاب لها أنه يسمح لمدير مديرية التربية والتعليم ومدير عام التعليم الفنى بالمديرية ومديرى الإدارات النوعية بالمديرية ومدير عام الإدارة التعليمية التابع لها مقر اللجنة ورؤساء ووكلاء لجان الادارة واللجان المكلفة بخطوات معتمدة من كل من نائب الوزير لشؤون التعليم الفنى ‏ورئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية ونائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية ورئيس لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية ومشرفى عموم الامتحانات.

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