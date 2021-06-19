السودان يعلن إحباط محاولة اقتحام سجن جنوب البلاد

أعلنت قوات الشرطة السودانية في ولاية جنوب كردفان، اليوم السبت، إحباط محاولة لاقتحام سجن كادقلي القومي لتحرير بعض السجناء.

وبحسب مدير شرطة ولاية جنوب كردفان اللواء ياسر مضوي وقيع الله، حاولت "مجموعة مسلحة اقتحام سجن كادقلي القومي لتحرير بعض السجناء المتهمين تحت طائلة المادة "130"، لكن قوات الشرطة تصدت لتلك المحاولة بحسم، وأحبطت عملية التهريب".

وأكد اللواء وقيع الله، أنه قتل نتيجة العملية، أحد المهاجمين وأحد السجناء الفارين وأصيب آخر بجروح، مؤكدًا أن الأوضاع بالسجن عادت إلى طبيعتها.

وأشار اللواء وقيع اللع، إلى أن قوات الشرطة عززت الحماية حوله.