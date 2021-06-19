"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

أعرب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى، عن إستيائه الشديد من إساءة الفنان محمد رمضان للفنانة القديرة سميرة عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ معلنًا رفضه وبشكل قاطع للإهانة التى تعرضت لها الفنانة العظيمة سميرة عبد العزيز.





وقال "رمزى" فى بيان، أن خطايا وكوارث محمد رمضان تعددت ولابد من محاكمته حتى يتوقف عن ممارساته المستفزة للمجتمع مشيدًا بتأكيد الفنان أشرف زكى أن هذا الموقف من محمد رمضان ضد الفنانة سميرة عبد العزيز لن يمر مرور الكرام وأن مجلس إدارة النقابة وجموع الفنانين المصريين فى حالة انزعاج تام من هذا الخبر الذى يمس رمزًا كبيرًا من رموز الفن فى مصر والوطن العربى وهى الفنانة سميرة عبد العزيز.





وأعرب عضو مجلس النواب، عن أسفه الشديد للألفاظ التى تفوه بها ضد قامة من قامات الفن المصرى الفنانة العظيمة والكبيرة سميرة عبد العزيز مطالبًا بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد محمد رمضان بعد تماديه الذى وصل الى حد سب وقذف فنانة كبيرة مثل الفنانة سميرة عبد العزيز.





وكانت الفنانة سميرة عبد العزيز قد كشفت فى أحد لقاءاتها الصحفية مؤخرًا عن تعرضها للإهانة من النجم محمد رمضان بعد رفضها دور والدته فى أحد الأعمال الفنية التى قام ببطولته وقالت: "فضحنى لما رفضت أعمل أمه، وفى ناس شتمونى وأنا ما اتكلمتش، لكن هو قل أدبه وقالى يا شحاتة أنا باخد 20 مليون وإنتى بتاخدى 20 ألف جنيه".





خلاف سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان، قبل تدخل الفنان أشرف زكي، كان قد بدأ حينما رفضت سميرة عبد العزيز في إحدى مقابلاتها التلفزيونية، فكرة أن تجسد شخصية والدة محمد رمضان، قائلة: «الفنانة التي جسدت دور أم الرجال الصالحين لا تجسد دور أم بلطجي ومنها بدأ حرب وصراع في التصريحات بينها وبين محمد رمضان».



