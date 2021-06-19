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نستقبل 25 مليون جرعة.. تعرف على فعالية لقاح جونسون آند جونسون

السبت 19/يونيو/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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في ضوء انتظار الدولة المصرية، استقبال 25 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون، الذي يتميز بأنه سيتم أخذه عن طريق جرعة واحدة، ويوفر حماية جيدة من الإصابة بأمراض خطيرة.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن فعالية لقاح جونسون آند جونسون.

25 مليون جرعة جونسون آند جونسون
أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأفريقي وهيئة مركز التنبؤ بالأمراض والوقاية الأفريقي على توفير حوالى 300 مليون جرعة إلى إفريقيا من اللقاح جونسون آند جونسون ونصيب مصر سيكون 25 مليون جرعة.

يتميز لقاح جونسون بأنه سيتم أخذه عن طريق جرعة واحدة، حيث مصر سعت بكل الوسائل لتوفير أكبر قدر ممكن من لقاحات كورونا.

مميزاته
ويستخدم لقاح "جونسون آند جونسون" تقنية ناقلات الفيروس، أي نزلات البرد الشائعة التي تُسمى "Adenovirus 26"، وهو مصمم وراثيًا بحيث يمكن أن يصيب الخلايا، ولكنه لن يتكاثر في الجسم، ولن يصيب الناس بنزلة برد.

ويمكن الاحتفاظ بلقاح "جونسون آند جونسون" في درجات حرارة بسيطة للثلاجة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، مما يجعل تخزينه وشحنه مهمة أسهل بكثير.

وصُمم لقاح "جونسون آند جونسون" ليُعطى كجرعة وحدة، ما يعني عدم وجود زيارات متابعة، ولا داعي للقلق بشأن التأكد من توفر جرعة ثانية في الوقت المناسب.

ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصريح استخدام اللقاح في حالات الطوارئ، وقد أوصت به مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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