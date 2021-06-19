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موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي

السبت 19/يونيو/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه في مباراة اليوم أمام الترجي التونسي.

ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي التونسي مساء اليوم السبت في المباراة التي ستقام على ملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية، لتسهيل مهمته في مباراة الإياب المقرر إقامتها بالقاهرة يوم 26 يونيو الجاري.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي كالتالي :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية 

خط الهجوم: صلاح محسن - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

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