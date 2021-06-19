موعد مباراة السويد المقبلة في كأس أمم أوروبا

يستعد منتخب السويد لمواجهة منتخب بولندا وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة في دور المجموعات للمجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.





تمكن منتخب السويد من الفوز على منتخب سلوفاكيا في الجولة الثانية بهدف نظيف بينما خسرت بولندا من سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف في بداية مشوارها في البطولة وستلعب غدا أمام منتخب إسبانيا في الجولة الثانية.

يحتل منتخب السويد صدارة مجموعته من بطولة يورو ٢٠٢٠ برصيد 4 نقاط بينما يحتل منتخب بولندا المركز الرابع والأخير في المجموعة بلا رصيد من النقاط.





ومن المقرر أن تنطلق مباراة السويد وبولندا يوم الأربعاء 23 يونيو 2021 على ملعب غازبروم أرينا في مدينة سانت بطرسبرج في روسيا.





وستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.



