"سياحة النواب" تثمن نجاح حملة الترويج السياحي لمصر في السوق العربي

أشاد النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بالنجاح الكبير الذى حققته الحملة الدعائية التى أطلقتها وزارة السياحة والآثار للترويج السياحي لمصر بالسوق العربي على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منذ أن تم إطلاقها في الأسبوع الأول من شهر مايو الماضى.





وأوضح "إدريس" فى بيان له اليوم، أن نجاح هذه الحملة تفكير من خارج الصندوق من وزارة السياحة والآثار بقيادة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار خاصة وأن نتائج البحث عن السفر إلى مصر وفقًا لمحرك البحث جوجل بعد حوالى شهر واحد من إطلاق الحملة وأشارت وصول الحملة إلى ما يقرب من 20 مليون مستخدم لشبكة الإنترنت بدول مجلس التعاون الخليجي.





واستكمل: أن هذا الرقم يمثل إنجازًا كبيرًا وغير مسبوق أن هذه النتائج تعتبر مؤشرًا هامًا على نجاح هذه الحملة الترويجية بالسوق العربي، حيث وصلت زيادة نسبة البحث عن السفر إلى مصر بدول التعاون الخليجي خلال شهر مايو 2021 إلى 41% مقارنة بشهر أبريل من نفس العام أى قبل إطلاق الحملة، في حين أن نسبة زيادة البحث كانت 3 % خلال مايو 2019 مقارنة بشهر أبريل من 2019 وذلك قبل ظهور جائحة كورونا.



