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زراعة الشرقية تكشف تفاصيل مشروع إعادة إنتاج الحرير الطبيعي (فيديو)

السبت 19/يونيو/2021 - 10:34 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، إن مشروع إعادة إنتاج الحرير الطبيعي في المحافظة قدمتها مديرية الزراعة بالاشتراك مع معهد بحوث النبات وتحت إشراف الدكتور ممدوح غراب وتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير لرفع دخل الأسرة الريفية وتنشيط الزراعات وتنشيط الحرف اليدوية الزراعية التي لا تحتاج إلى أي تجهيزات.

وأضاف لاشين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم السبت، أنهم وفروا دورات تدريبية تحت إشراف أساتذة متخصصين في دودة القز للوصول إلى أقصى ربحية وتنمية دخل الأسر الريفية.

وتابع وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية: "بدأ معنا 32 مشترك وحصل كل منهم على 2 جرام بيض لدودة الحرير للحصول على الخبرة اللازمة، وفي الدورات المقبلة سيحصل كل مشترك على الكميات التي تناسبه، ورغم انخفاض التكلفة فإن المشروع مربح ومن يحصل على علبة 6 جرام فإنه يربح 2000 جنيه في الدورة الواحدة التي تقدر بـ35 يوما".

وأوضح المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية: "نتعاون مع المجلس القومي للمرأة، حتى تطرق الرائدات الريفيات الأبواب في القرى والنجوع من أجل المشاركة في المبادرة والحصول على التوعية، كما عقدنا بأنفسنا ندوات في المراكز والقرى، ومن يتعامل مع المبادرة بجدية فإنه يحقق أرباحا جيدة للغاية".

وأشار، إلى أن المشروع يحتاج إلى نوع من الأشجار مثل الشجر الهندي والياباني وشجر التوت المتقزم الذي تعتبر مواصفاته في الإنتاج أفضل، وجرى زراعة 1500 شتلة توت وستكون نواة للمشروع.

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