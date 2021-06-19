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قصور الثقافة تواصل عروضها المسرحية بالغربية

السبت 19/يونيو/2021 - 10:34 ص
بوابة الفجر
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واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة اقامة عروضها المسرحية بمحافظة الغربية، حيث شهد مسرح شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، أحداث العرض المسرحي "كازينو"، والمقرر أن تستمر عروضه حتى يوم 20 من الشهر الجاري، تأليف واخراج محمد السباعي، وبطولة فرقة قصر ثقافة غزل المحلة المسرحية.

تدور أحداث "كازينو" في فترة الستينيات من خلال مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من مشكلات نفسية، ما دعاهم الى تمني الموت للخلاص مما يشعرون، فيما تتسابق الأحداث ليظهر لهم ملك الموت، فهل يستسلمون له أم يعيدون التفكير؟، وأوضح محمد السباعي فى وصفه للعرض أن الحياة رواية جميلة، على الانسان قراءتها حتى النهاية بغض النظر عما تحتويه من امور حزينة، فقد تكون النهايات اجمل مما كان متوقع.

العرض بطولة محمد قاعود، ماريانا فيكتور، شيرين، الاء فرغل، ندى عوض، فوزي ابراهيم، تصميم الملابس والديكور الفنانة رانيا حداد، أشعار مارينا فيكتور، ألحان حسام غازي، موسيقى للفنان فيشاوي.

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