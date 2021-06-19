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بسبب هاتف محمول.. حبس عاطلين بتهمة الاعتداء على شاب في حدائق القبة

السبت 19/يونيو/2021 - 10:36 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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قررت جهات التحقيق اليوم السبت، حبس متهمين بالاعتداء بالضرب المبرح على شاب بسبب الخلاف بينهم على شراء هاتف محمول بمنطقة حدائق القبة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث التكميلية، كما أمرت النيابة بالتحفظ على الأسلحة البيضاء المستخدمة فى الواقعة.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة فى منطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت قوة إلى المكان، وتبين أن سائق وعاطل قام أحدهم بشراء هاتف محمول من شاب وقام بإرسال نصف المبلغ على أن يكمل له نصف المبلغ الآخر فى وقت محدد، وقاموا بالمماطلة معه، وأثناء قيام الشاب بمعاتبته نشبت مشاجرة بينهم وتعدوا عليه بأسلحة بيضاء، وتم نقله إلى المستشفى وتم القبض عليهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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