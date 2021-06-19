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الرقابة المالية : شركات التأمين سددت 7.6 مليار جنيه تعويضات خلال 4 شهور

السبت 19/يونيو/2021 - 10:14 ص
بوابة الفجر
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أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2021 وبلغت 16.1 مليار جنيه مقابل 12.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 28.1%، موزعة بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 7.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2021 مقابل 5.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2020 بنسبة نمو 69.6%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 8.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2021 مقابل 7.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة انخفاض 1%.
 
وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 7.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2021 مقابل 5.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 31.6%، ووزعت بين التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 3.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2021 مقابل 2.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020 بنسبة نمو 24%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 4 مليارات جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2021 مقابل 2.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 39.2%.
 
وبلغ إجمالي قيمة أقساط للتأمين التجارى والتكافلى 16.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من العام الجاري مقابل 12.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بنسبة نمو 28.2%، موزعة بين 14.7 مليار جنيه أقساط للتأمين التجاري خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2021 مقارنة بقيمة 10.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 43.7%، و1.3 مليار جنيه أقساط التأمين التكافلي مقابل 2.3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بنسبة انخفاض 41.9%.
 
وبلغ إجمالى قيمة التعويضات المسددة لعملاء للتأمين التجاري والتكافلي 7.6 مليار جنيه خلال أول 4 شهور من العام الجاري مقابل 6.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 24.8%، موزعة بين 6.9 مليار جنيه قيمة التعويضات المسددة للتأمين التجاري مقابل 5.5 مليار جنيه بنسبة نمو 23.7%، و 749.5 مليون جنيه قيمة التعويضات المسددة للتأمين التكافلي مقابل 551.4 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 35.9%.

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