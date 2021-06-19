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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 1.39 دولار

السبت 19/يونيو/2021 - 10:39 ص
بوابة الفجر
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 انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.39 دولار بنهاية تعاملات أمس الجمعة.

وأفادت مؤسسة البترول الكويتية، بأن سعر برميل النفط بلغ 72.11 دولار عند تسوية تداولات أمس، مقابل 73.50 دولار في تداولات يوم أمس الأول، بحسب وكالة أنباء الكويت "كونا"، اليوم السبت.

وحقق النفط مكاسب أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي، أمس، على الرغم من تقلص مدى صعوده بضعط من ارتفاع الدولار أمام العملات الرئيسية بالأسواق العالمية.

وصعد سعر عقود خام "نايمكس" الآجلة بنسبة 0.8 بالمائة عند تسوية تعاملات، اليوم الجمعة، مسجلاً 71.64 دولار للبرميل، ومحققاً مكاسب أسبوعية بنسبة 1 بالمائة.

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