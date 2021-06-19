إلهام شاهين تنشر صورة جديدة برفقة ليلى علوي ومصطفى الصغير





و علقت إلهام شاهين قائلة:"أنا و لولا مع الغالى إبن الغالى .. مصطفى الصغير إبن الصديق الجميل محمد الصغير الله يرحمه .. و غدا حفل كبير فى مراكش يكرم فيه اسم محمد الصغير من أكبر بيوت الأزياء و الموضه فى باريس".





يذكر أن جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة ، حبس المتهم بالشروع في سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين 15 يوما.





واعترف المتهم بمحاولة سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين ، في منطقة المنصورية بمحافظة الجيزة، أمام النيابة العامة، أنه يستخدم أسلوب "التسلق " في جرائم السرقة التي يقوم بها، وأنه كان يسير أمام الفيلا ولفت انتباهه الهدوء وأن الأنوار مطفأة فانتظر ساعة لمراقبة الحركة داخل الفيلا، وعندما اطمئن لخلوها، تسلق السور وقفز داخل الجنينة إلا أنه فوجئ بالبواب يقوم بالإمساك به وحاول الإفلات منه لكنه لم يتمكن من ذلك.





وقال المتهم، إنه عقب ذلك وصلت قوة أمنية واصطحبوه لقسم شرطة كرداسة، واعترف المتهم خلال التحقيقات بأنه مسجل سرقات وجرى إتهامه في العديد من القضايا، وأنه ينفق الأموال المتحصلة من السرقة على سهراته مع أصدقائه وتعاطي المخدرات، وأنه لم يكن يعرف أن الفيلا مملوكة للفنانة المعروفة، وأنه متخصص في سرقة المساكن الخالية من السكان.





وأكدت تحريات وتحقيقات المباحث، التي جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من الفنانة إلهام شاهين يفيد بتسلق شاب سور الفيلا لسرقتها، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث تحت قيادة العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر، إلى مكان البلاغ، وتمكنت القوات بمساعدة خفير الفيلا من ضبط المتهم.





وتبين من خلال الفحص والتحري أن المتهم سبق اتهامه في قضايا سرقة، وتم التحفظ عليه أخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.





وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل، لاتهامه بمحاولة سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية، حيث حاول المتهم تسلق الفيلا، إلا أن الخفير المعين للحراسة تمكن من ضبطه.





وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بمحاولة أحد الأشخاص سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية. بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن عاطل حاول تسلق السور الخاص بالفيلا، وتمكن أحد الخفراء من ضبطه.





وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها.