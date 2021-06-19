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النفط يحقق مكاسب أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي

السبت 19/يونيو/2021 - 10:40 ص
بوابة الفجر
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حقق النفط مكاسب أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي، على الرغم من تقلص مدى صعوده بضعط من ارتفاع الدولار أمام العملات الرئيسية بالأسواق العالمية.

وصعد سعر عقود خام "نايمكس" الآجلة بنسبة 0.8 بالمائة عند تسوية تعاملات، اليوم الجمعة، مسجلاً 71.64 دولار للبرميل، ومحققاً مكاسب أسبوعية بنسبة 1 بالمائة.

وبحلول الساعة 7:06 مساء بتوقيت جرينتش، زاد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 0.5 بالمائة عند مستوى 73.48 دولار للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام "نايمكس" مكاسب أسبوعية، يوم الجمعة الماضية، بنسبة 1.9 بالمائة، محققة أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

وتأثرت مكاسب النفط بارتفاع الدولار أمام العملات الرئيسية خلال الفترة الماضية، عقب قرار السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وتوقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية 2023.

وأدت تلميحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى دعم أداء الورقة الخضراء أمام العملات الرئيسية، ما يجعل النفط أكثر تكلفة في العملات الأخرى، ما يضع شكوك حول معدل الطلب عالمياً على الخام.

وصعد الدولار أمام اليورو بنسبة 0.3 بالمائة، خلال تعاملات اليوم، لتسجل عملة أوروبا الموحدة 1.1875 دولار، بحلول الساعة 7:17 مساء بتوقيت جرينتش.

كما زادت الورقة الخضراء بنسبة 0.8 بالمائة أمام الجنيه الإسترليني والذي سجل 1.3816 دولار، فيما هبط الدولار أمام الين الياباني بأقل 0.1 بالمائة عند مستوى 110.140 ين.

ويشار، إلى أن إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء الماضي، هبوط مخزونات النفط بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي - المنتهي في 11 يونيو - بمقدار 7.4 مليون برميل، بأكثر من التوقعات، دعم أسعار الخام عالمياً.

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