أسعار اللحوم اليوم السبت 19-6-2021 في الدقهلية



شهدت أسعار اللحوم في محافظة الدقهلية اليوم السبت 19-6-2021، استقرارا، وجاءت الأسعار على النحو التالي:



أسعار اللحوم اليوم



تراوحت سعر الكيلو الكندوز بين 120-140 جنيها.

سجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها.

أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو.

أسعار والكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو.

المفروم يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو.

سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو.

الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

عرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.

أسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها.

أسعار اللحوم الضأن تتراوح بين 130-150 جنيها.

الكبدة الضأن 130-150 جنيها.

سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.