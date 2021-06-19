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أسعار اللحوم اليوم السبت 19-6-2021 في الدقهلية
السبت 19/يونيو/2021 - 10:45 ص
محمد كشك
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شهدت أسعار اللحوم في محافظة الدقهلية اليوم السبت 19-6-2021، استقرارا، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
أسعار اللحوم اليوم
تراوحت سعر الكيلو الكندوز بين 120-140 جنيها.
سجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها.
أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو.
أسعار والكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو.
المفروم يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو.
سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو.
الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.
عرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.
أسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها.
أسعار اللحوم الضأن تتراوح بين 130-150 جنيها.
الكبدة الضأن 130-150 جنيها.
سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.
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