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أيام ويبدأ فصل الصيف.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع (فيديو)

السبت 19/يونيو/2021 - 10:48 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن يوم 21 يونيو هو البداية الرسمية والجغرافية لفصل الصيف، مشيرة إلى أن درجات الحرارة لن تشهد ارتفاعا على مدار هذا الأسبوع.

وأشارت "إيمان شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن درجة الحرارة على القاهرة ستتراوح ما بين 34 إلى 35 درجة، والسواحل الشمالية من 28 إلى 29 درجة، بينما ستصل درجات الحرارة على شمال الصعيد إلى 36 درجة، وهذه المعدلات ستستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضحت أن مصر مازالت متأثرة بالمرتفع الجوي القادم من جنوب أوروبا وهو ما يساعد على تلطيف درجات الحرارة، مناشدة المواطنين بالابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة، وارتداء ملابس فاتحة اللون وقطنية.

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