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وفاة والدة نيكولاس كيدج عن عمر يناهر الـ 85 عام

السبت 19/يونيو/2021 - 10:55 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلن النجم نيكولاس كيدج عن وفاة والدته للمرة الأولى على الرغم من حدوث الوفاة في السادس والعشرون من مايو الماضي.



وبحسب صحيفة ديلي ميل، أعلن كيدج عن الوفاة أخيرا بعد حصوله على تصريحات بإجراء عزاء يليق بوالدته، بعد تعرضه لعدة تأجيلات بسبب ظروف احترازية بشأن فيروس كورونا.


وتوفت والدة النجم نيكولاس كيدج عن عمر يناهز الـ 85، بعد صراع لعقود مع مرض عقلي أثر على سلامتها النفسية والعلقية.


وقالت الصحيفة البريطانية أن والدة نجم فيلم "الصخرة"، نقلت للمستشفى قبل أسبوعين من وافتها لحدوث مضاعفات ادت لتدهور صحتها ونتج عنها الوفاة في النهاية.


وكان قد بدأ النجم نيكولاس كيدج في مشروعه السينمائي الجديد The Retirement Plan في نفس الوقت الذي توفت به والدته.

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