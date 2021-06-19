"بوريل": يجب تشكيل الحكومة اللبنانية واتخاذ الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل

قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه يجب تشكيل الحكومة اللبنانية واتخاذ الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل.

وأضاف بوريل، اليوم السبت، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية، أن الأزمة التي يواجهها الاقتصاد اللبناني مرعبة.

وتابع بوريل، أن الأزمة التي يواجهها لبنان نشأت عن عوامل داخلية وليس خارجية.