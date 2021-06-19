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موعد مباراة كرواتيا المقبلة في كأس أمم أوروبا
السبت 19/يونيو/2021 - 11:00 ص
ريهام عبد المحسن
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يترقب عشاق الكرة الأوروبية مباراة منتخب كرواتيا أمام منتخب أسكتلندا وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة في دور المجموعات للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.
وتعادل منتخب كرواتيا في مباراته في الجولة الثانية من منتخب التشيك 1/1 ليحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة ويحجز.
وعلى صعيد آخر، تعادل منتخب أسكتلندا مع منتخب إنجلترا سلبيا ليحتل ليحتل المركز الرابع في المجموعة.
ومن المقرر أن تنطلق مباراة كرواتيا وأسكتلندا يوم الثلاثاء 22 يونيو 2021 على ملعب هامبدن بارك في أسكتلندا.
وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.
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