شاهد.. تميم يونس يروي كواليس اغتصابه لطليقته ندى عادل





وقال تميم يونس في مقطع الفيديو: «شكرا جدا على الدعم اللي أنا مش مستوعبه بصراحة، بالنسبة للناس اللي عايزاني أطلع أتكلم على واحدة كانت مراتي فده مش هيحصل، أنا مبعملش كده، أمي مش مربياني على كده، والموضوع ده اتقفل لحد ما يتفتح بالقانون، غير كده الموضوع مقفول».













يأتي ذلك بعدما، ظهرت ندى عادل - طليقة مخرج الإعلانات تميم يونس- في فيديو عبر حسابها الشخصي بتطبيق إنستجرام، فجرت من خلاله مفاجأة بشأن تعرضها للاغتصاب الزوجي.





وقالت ندى عادل، إنها قررت التحدث في هذه الجزئية لرغبة متابعيها، مشيرة إلى حرصها على تجنب الحديث فيها خلال الفترة الماضية، وظهرت منهارة تمامًا بعد التطرق لهذه القضية، وبكت بشدة حينما أكدت أن زوجها السابق اغتصبها، وأنها حزينة بسبب عدم توافر قانون في مصر لحماية الزوجة من الاغتصاب، وأن هناك بعض الشيوخ يدافعون عن هذه الظاهرة.









تميم يونس ينفي اغتصاب طليقته

نفى المخرج الشاب تميم يونس، الاتهامات التي وجهتها له طليقته "ندى عادل"، صباح الجمعة؛ بشأن تعرضها للاغتصاب الزوجي على يده.





ونشر "تميم"، فيديو، عبر خاصية “استوري” حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الخاص به بـ"إنستجرام"، وقال: “ردا على الحاجات اللي بتسمعوها واللي بتتكتب دلوقتي في الجرايد، ده محصلش ومش هيحصل أبدا”.





وأضاف: “أنا أول مرة أسمع عن حاجة كده زيي زيكم، وعيلتي أول مرة تسمع عن حاجة كدة، ومش هاخد أي إجراء قانوني؛ غير لما يبقى فيه تهمة واضحة وصريحة ووقتها هتصرف بالقانون”.

نشر المخرج تميم يونس، مقطع فيديو جديد، من خلال خاصية ستوري بتطبيق انستجرام، أضاف فيه تعليقًا جديدًا على تصريحات طليقته (ندى عادل) التي اتهمته بـ الاغتصاب الزوجي، بعدما نشرت فيديو لها عبر نفس التطبيق.