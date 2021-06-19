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تاريخ مواجهات الأهلي والترجي التونسي.. تفوق أحمر والحاوي كلمة السر

السبت 19/يونيو/2021 - 11:10 ص
الاهلي والترجي
الاهلي والترجي
علي نبوي
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يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا على فريق الترجي التونسي في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة على استاد حمادي العقربي في رادس.

المواجهة رقم 21 

الأهلي والترجي التقيا في العديد من المواجهات الإفريقية نرصدها في السطور التالية:

مواجهة الليلة بين الفريقين تحمل رقم 21 بعد أن التقيا في 20 مباراة، من بينها 18مواجهة في دوري أبطال إفريقيا ومباراتين فقط في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي «الكونفدرالية».

حقق الأهلي الفوز على حساب الترجي في 8 مناسبات وكان التعادل حاضرا في 8 مباريات، فيما حقق الترجي الفوز في 4 لقاءات.

الهداف التاريخي

لاعبو الأهلي نجحوا في هز شباك الترجي في 22 مناسبة، بينما استقبلت شباك الفريق 15 هدفا.

وليد سليمان لاعب الفريق الحالي هو الهداف التاريخي في مواجهات الفريقين، بعد أن نجح في تسجيل 3 أهداف.

الأهلي حافظ على سجله خاليا من الهزيمة في 10 مباريات متتالية على مدار 8 سنوات، حيث حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 4 مباريات بداية من مباراة الفريقين بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2011 والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 وصولا إلى ذهاب نهائي دوري الأبطال نسخة 2018 والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3-1.

نتيجة التعادل كانت حاضرة في معظم مواجهات الفريقين التي بدأت في عام 1990، حيث انتهت أول 4 مواجهات بنتيجة التعادل، حتى نجح الأهلي في تحقيق أول فوز في دور مجموعات دوري الأبطال عام 2007.

شباك نظيفة

الأهلي خرج بشباك نظيفة أمام الترجي في 8 مواجهات، وهو نفس عدد المباريات التي نجح فيها بطل تونس في الخروج بشباك نظيفة أمام الأهلي.

المواجهة الأولى بين الأهلي والترجي كانت في دور الـ 16 بدوري أبطال إفريقيا نسخة 1990  وانتهت مباراتا الذهاب والعودة بنتيجة التعادل السلبي ليحسم الترجي ترشحه إلى ربع النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

تجددت المواجهة بين الفريقين في دوري أبطال إفريقيا نسخة2001 وتعادل الفريقان في ذهاب نصف النهائي، سلبيًا في مباراة وفي الإياب تعادلا بهدف لكل فريق في تونس ليصعد الأهلي للمباراة النهائية.

 دور مجموعات دوري الأبطال لعام 2007، كان شاهدا على فوز الأهلي في المباراة الأولى بثلاثية نظيف، ليرد الترجي بالفوز في المباراة الثانية بهدف نظيف.

في نسخة 2010 حقق الأهلي الفوز في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال بهدفين لهدف، فيما  خسر في مباراة الإياب بهدف دون رد.

في نسخة2011 التقى الفريقان مجددا بدور المجموعات، وخسر الأهلي المباراة الأولى بهدف دون رد، وكان التعادل بهدف لكل فريق حاضرا في المباراة الثانية.

صدام متكرر
شهد نهائي دوري الأبطال نسخة 2012، جولة جديدة في تاريخ مواجهات الفريقين وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق، قبل أن يفوز الأهلي في مباراة الإياب بهدفين لهدف.

بعد صدام الفريقين لثلاث سنوات متتالية  بدوري الأبطال انتقل ميدان المواجهة إلى بطولة الكونفدرالية وحقق الأهلي الفوز في المباراة الأولى بثلاثية نظيفة وتمكن من الفوز في المباراة الثانية بهدف دون رد.

التقى الفريقان مجددا في دوري أبطال إفريقيا وتحديدا في الدور ربع النهائي لنسخة 2017، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدفين لكل فريق، وفي مباراة الإياب حقق الأهلي الفوز بهدفين لهدف.

في عام 2018، لعب الفريقان معًا أربع مباريات، في دور المجموعات والنهائي، حيث حقق الأهلي الفوز في مواجهتين وتعادل في مواجهة وخسر الأخرى.

ويسعى الأهلي، لتحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة رقم21، التي تقام في رادس الليلة؛ لتسهيل مهمته في مباراة الإياب المقرر إقامتها بالقاهرة يوم 26 من يونيو الجاري.

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رياضة بدوري الأبطال بثلاثية نظيفة الاهلي اخبار الرياضة

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