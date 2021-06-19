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رئيس الأوبرا عن تسمم القطة: "عيالها موجودين.. وسنعاقب المخطىء" (فيديو)
السبت 19/يونيو/2021 - 11:15 ص
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، تفاصيل واقعة تسمم قطة بدار الاوبرا، موضحا أن وزيرة الثقافة وجهت بفتح تحقيق موسع عن الواقعة.
وأشار "صابر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، إلى أن أي طرف داخل دار الأوبرا سيثبت تورطه في تسمم القطة سيتم معاقبته، حتى لا تتكرر الواقعة مرة أخرى، منوها بأن الأخبار المنتشرة على السوشيال ميديا عن الواقعة ليست دقيقة، حيث أن قطة واحدة فقط تسممت، وليس مجموعة من القطط كما يتردد.
وأضاف الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، "يتردد أنه تم التخلص من القطة وعيالها بالسم.. وهذا غير صحيح عيالها موجودين في ساحة دار الأوبرا، منوها بأن التحقيق في الواقعة سينتهي غدا، والمخطىء سيعاقب.
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