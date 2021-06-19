رئيس الأوبرا عن تسمم القطة: "عيالها موجودين.. وسنعاقب المخطىء" (فيديو)

كشف الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، تفاصيل واقعة تسمم قطة بدار الاوبرا، موضحا أن وزيرة الثقافة وجهت بفتح تحقيق موسع عن الواقعة.





وأشار "صابر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، إلى أن أي طرف داخل دار الأوبرا سيثبت تورطه في تسمم القطة سيتم معاقبته، حتى لا تتكرر الواقعة مرة أخرى، منوها بأن الأخبار المنتشرة على السوشيال ميديا عن الواقعة ليست دقيقة، حيث أن قطة واحدة فقط تسممت، وليس مجموعة من القطط كما يتردد.



