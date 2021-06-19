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الغش والتأخير.. إرشادات هامة لطلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات

السبت 19/يونيو/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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بالتزامن مع اقتراب خوض امتحانات الثانوية العامة، أعلنت وزارة التربية والتعليم، عدة إرشادات هامة للطلاب حتى لا يفقدوا درجة الامتحان، كمحاولة الغش.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن إرشادات وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات.

١. لا يسمح لطلاب الثانوية العامة، دخول الامتحان، إذا زادت مدة التأخير لأكثر من 15 دقيقة.

٢. يحرم الطالب الذي يرتكب غشا أو شروعًا فيه من أداء الامتحانات في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.

٣. يحرم الطالب الذي يستخدم تليفون محمول في الغش عامين من الامتحانات.

٤. على طالب الثانوية العامة أن يعي أن اختيار أكثر من إجابة بديلة للسؤال الواحد يفقده درجة السؤال.

٥. يسمح بدخول لجنة الامتحان باصطحاب الكتاب المدرسي أو صورة ضوئية من نسخ الأعوام السابقة.

٦. يتسلم طلاب الثانوية العامة الذين تسلموا جهاز التابلت كراسة اسئلة ورقية بالاضافة إلى ورقة اجابة بابل شيت تكون الاجابة بها إلزامية.

٧. لن تخصص الحكومة، لجان خاصة للطلاب المصابين بفيروس كورونا لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة بالمدارس.

٨. سيتم تأجيل امتحانات أي طالب مصاب بفيروس كورونا إلى امتحانات الدور الثاني في شهر أغسطس 2021، مع الاحتفاظ بالدرجة الكاملة.

٩. وجهت وزارة التربية والتعليم، بتأمين جميع اللجان بكاميرات مراقبة لتسجيل كل ما يحدث فيها، لمنع إقدام أي طالب على الغش، مع تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب في الامتحانات بسبب فيروس كورونا.

١٠. تفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية قبل دخولهم لجنة الامتحان.

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