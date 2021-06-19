محلية النواب: سنضع توصيات تستهدف توفير حياة كريمة تليق بالمواطن البورسعيدي

قال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن زيارة اللجنة لمحافظة بورسعيد التي امتدت على مدى ثلاثة أيام، تأتي من منطلق قيام اللجنة بوضع برنامج للزيارات الميدانية للمحافظات، بناء على طلبات إحاطة مقدمة من النواب تستهدف الصالح العام وتحسين حياة المواطن وتوفير حياة كريمة له.



وأضاف "درويش":" اللجنة استهلت زياراتها الميدانية بمحافظة بورسعيد، بالإطلاع على حجم التطوير والمشروعات التنموية في المحافظة، لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير العشوائيات، ورأينا حجم الإنجازات على الأرض، من إسكان اجتماعي وتعاوني، ومصنع تدوير قمامة ومشروعات سياحية واستثمارية وتنموية، وهو شيء يحسب للمحافظ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وبالتأكيد هناك مشكلات تحتاج لحلول ومناطق تحتاج رفع كفاءة وتطوير، والمحافظة تعمل على حلها، حيث شاهدنا إيجابيات عديدة وهناك رؤية للمحافظة لحل السلبيات، فطالما هناك عمل وإنتاج ستحل المشكلات".



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة رصدت الطفرة الكبيرة التي تشهدها بورسعيد، في الصناعة، خلال تفقدها للمنطقة الصناعية، وما تضمه من مصانع تضاهي المصانع العالمية، قائلا: "نماذج نتمني نشوفها في كل المحافظات مثل بورسعيد، فالمحافظة كان فيها مشاريع متعثرة استطاعت أن تحل مشكلاتها وتساعد الشباب صغار المستثمرين أن يعملوا وينتجوا، وذلك يصب في صالح دعم وتشجيع الصناعة الوطنية".



وأوضح أن اللجنة ستعد تقرير بالزيارة الميدانية لمحافظة بورسعيد، وترصد فيه الإيجابيات والمشكلات والحلول، وستضع توصيات تستهدف توفير حياة كريمة تليق بالمواطن البورسعيدي، في ظل الجهود المبذولة للتنمية وتطوير العشوائيات وغيرها.