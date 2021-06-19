توزيع 73.4 مليون جرعة من لقاحات كورونا في بريطانيا

قالت السلطات الصحية البريطانية، اليوم السبت، إنه تم إعطاء 73.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في البلاد حتى الآن.

ووفقًا بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ443 ألفاً و 639 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهراً واحداً لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 26 أسبوعاً.

وقد وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا، إلى 4.63 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 128 ألفاً و220 حالة حتى الآن. وسجلت بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و20 أسبوعاً.

ويذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسألة تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.